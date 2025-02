Ilfattoquotidiano.it - Caso Almasri, Littizzetto a Meloni: “Potevi almeno mandarlo in Albania, con tutti i soldi che hai speso”

“Scusa,, ma davvero pensavi che liberare un libico torturatore, un assassino, uno contro cui pendeva un mandato d’arresto per crimini contro l’umanità potesse passare inosservato?“. È uno dei passaggi della tradizionale “letterina” di Lucianaa Che tempo che fa, indirizzata a Giorgia, sul. “Un mese faa incensarti per la liberazione di Cecilia Sala, e ora sei indagata per la liberazione di” ha continuato la comica torinese. “Eravamo a un passo dal farlo senatore a vita o a portarlo a Sanremo al posto di Emis Killa”.L'articolo: “in, conche hai” proviene da Il Fatto Quotidiano.