Ilfattoquotidiano.it - Caso Almasri, le proteste dell’opposizione: “Meloni venga in Aula”. Ostruzionismo del M5s. Pd: “Senza risposte niente lavori”

Leggi su Ilfattoquotidiano.it

Giorgiadeve subito riferire in Parlamento sul. È la richiesta unanime delle opposizioni alla ripresa deidell’della Camera. Arriva dopo la sospensione di mercoledì dovuta alla decisione dei ministri della Giustizia Carlo Nordio e dell’Interno Matteo Piantedosi di saltare l’attesa informativa suldel comandante libico rilasciato e riportato in patria con un volo dei Servizi segreti, nonostante il mandato di cattura dalla Corte penale internazionale per crimini di guerra e contro l’umanità. “A seguito dell’informazione di garanzia ricevuta, in ossequio alla procedura e nel rispetto del segreto istruttorio, non sarà possibile rendere le informative previste”, avevano comunicato i due ministri.Uno dietro l’altro il leader del Movimento 5 stelle Giuseppe Conte, Nicola Fratoianni di Alleanza Verdi-sinistra, Chiara Braga del Partito democratico, Roberto Giachetti di Italia viva, Benedetto Della Vedova di +Europa e Valentina Grippo di Azione, hanno rilanciato la richiesta alla presidente del Consiglio.