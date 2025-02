Lapresse.it - Caso Almasri, l’appello delle opposizioni: “Meloni venga in Parlamento”

Continua il pressingsulcon la richiesta rivolta alla presidente del Consiglio, Giorgia, di riferire inper chiarire i contorni della vicenda.Conte: “in Aula. Altro che Frodo, premier froda italiani”“ina spiegare agli italiani la versione vera ed effettiva sul, per il quale da ultimo è stata evocata anche la sicurezza nazionale”, ha sottolineato il presidente M5S Giuseppe Conte che in Aula a Montecitorio è tornato a chiedere, a nome del gruppo, un’informativa urgente della premier. “Altro che Frodo, qui si sta realizzando una frode ai danni degli italiani e continueremo a chiedere che la premiera spiegare in aula fino”, aggiunge.Pd: “No alla ripresa dei lavori in Aula senza il chiarimento disu”“Siamo arrivati, in modo inusuale, alla sospensione dei lavori per la reticenza del Governo” sul