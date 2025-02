Ilfattoquotidiano.it - Caso Almasri, esposto a Perugia contro Li Gotti e Lo Voi: la Procura lo iscrive nel registro degli atti non costituenti notizia di reato

Ladi, competente sulle indagini nei confronti dei magistrati in servizio a Roma, ha aperto un fascicolo a modello 45, senza indagati né ipotesi di, nei confronti deltore della Capitale Francesco Lo Voi e dell’avvocato Luigi Li, sulla base di unpresentato di un avvocato, Luigi Mele. Liè l’avvocato che ha denunciato alladi Roma i vertici del governo per la liberazione del generale libico Osama: sulla base di quell’, iltore Lo Voi ha iscritto nelindagati la premier Giorgia Meloni, il sottosegretario Alfredo Mantovano e i ministri Carlo Nordio e Matteo Piantedosi, venendo perciò attaccato in modo violento dalla maggioranza.Nei confronti di Li, l’dell’avvocato Mele ipotizza i reati di calunnia aggravata, attentatogli organi costituzionali e vilipendio delle istituzioni; nei confronti deltore, invece, si ipotizzano l’omissione d’d’ufficio aggravata e l’oltraggio a un corpo politico.