Cascina dei Poveri, un luogo "del cuore" da salvare

BUSTO ARSIZIO (Varese)C’è tempo fino al 10 aprile per sostenere ladei, complesso carico di storia ma in forte degrado. Nell’ambito del censimento del Fai "I Luoghi del" in questo momento è il bene più votato in provincia di Varese: sono 5534 i voti raccolti, grazie ai quali oltre al primato nel Varesotto è al quinto posto in Lombardia e al ventisettesimo a livello nazionale. Quindi l’appello è rivolto a nuovi sostenitori: basta un clic sul sito del Fai per migliorare la posizione a conferma dell’attenzione nei confronti di questoriscoperto per merito di un gruppo di cittadini, guidati da Tito Olivato, docente e appassionato di storia locale, riuniti nel comitato Riabitare, poi diventato associazione che prosegue l’impegno pere rilanciare lanel rione di Beata Giuliana.