Casa di riposo, mezzo milione per il restyling

Non solo bagarre. All’ultimo consiglio comunale di Tolentino sono stati affrontati anche temi importanti, come le manutenzioni di strade e verde e l’ampliamento delladi. In risposta a una mozione presentata dalla minoranza, l’assessore al bilancio Diego Aloisi (foto) ha spiegato: "Come somma di partenza per le manutenzioni abbiamo stanziato 600mila euro, ma verrà integrata nel corso dell’anno. Si tratta di una cifra importante considerando che in tutto il 2024 ne abbiamo spesi 730mila, mentre questo è un importo iniziale. Ulteriori 500mila euro, sempre di fondi comunali, sono destinati alla manutenzione delladi, come infissi, bagni ecc. Inoltre 280mila euro l’anno per nove anni serviranno per sostituire 4.200 punti luci della città in led. Ci stiamo impegnando, e i numeri lo dimostrano".