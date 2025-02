Genovatoday.it - Cartolina da Nervi: "Cumuli di posidonia inquietanti"

Leggi su Genovatoday.it

Lanon abbandona il porticciolo di. Nelle ultime ore continuano a fare il giro dei social le fotografie degli acsui gradoni e sulla struttura ridisegnata nel 2021. E come accade ciclicamente ormai da diversi anni non mancano i 'mugugni' e le polemiche, anche per i costi di.