Thesocialpost.it - Carrara, incidente contro un’auto: camion cade nella cava

Leggi su Thesocialpost.it

, 3 febbraio 2025 – Attimi di paurazona marmifera di Miseglia, dove unper il trasporto del marmo è uscito di strada dopo essersi scontrato con. Il mezzo pesante ha fatto un volo di circa tre metri, causando apprensione per le condizioni del conducente.L’autista, rimasto ferito, è stato trasportato all’ospedale Apuane in codice giallo. Fortunatamente, ha riportato solo contusioni e non è in pericolo di vita.L’intervento dei soccorsiL’è avvenuto intorno alle 13:50 nei pressi della102 a Calocara. A dare l’allarme sono stati alcuni colleghi dell’uomo, che hanno immediatamente chiamato i soccorsi. Sul posto sono intervenuti il 118, con automedica e ambulanza di Fantiscritti, e i Vigili del Fuoco di Massa.Indagini sulla dinamicaL’auto coinvolta, un pick-up bianco utilizzato dai lavoratori della, ha riportato gravi danni sulla parte anteriore sinistra.