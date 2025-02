Ilrestodelcarlino.it - "Caro nonno, per sempre nel mio cuore"

Una medaglia d’onore è stata conferita alla memoria di Francesco Piovaccari, di Portomaggiore, è uno dei deportati nei campi di concentramento. Il ricordo di Serena, nipote del deportato. ", ti è stata conferita una medaglia per i tre anni che hai trascorso nel campo di ’lavoro’ in Germania durante la Seconda Guerra. Sei morto troppo giovane, ma credo che ti avrebbe fatto piacere essere commemorato così. Non ti ho mai conosciuto purtroppo, ma ho conosciuto tanti che, come te, hanno vissuto queste drammatiche esperienze. In loro memoria e affinché non si riviva mai più una pagina di storia così dolorosa, dedico il mio pensiero. Ci hai lasciato il tuo diario, pagine che testimoniano la marcia estenuante che hai percorso. Ho dedicato molti anni della mia vita alla memoria storica, dalla mia tesi di laurea, al mio documentario come regista ’Sonderkommando’, racconto di Gigino Cortelli, deportato nel campo di di Mauthausen.