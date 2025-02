Oasport.it - Carlos Alcaraz: “Non sono d’accordo con Mouratoglou, Jannik Sinner è il più forte”

Leggi su Oasport.it

sarà l’osservato speciale dell’ATP500 di Rotterdam (Paesi Bassi), che quest’oggi prenderà il via. Lo spagnolo, eliminato nei quarti di finale dal serbo Novak Djokovic negli Australian Open, vuole accrescere il proprio feeling nei tornei indoor e la partecipazione nell’evento olandese è in questa chiave.Originariamente ci sarebbe dovuto essere anche, vincitore del Major a Melbourne e detentore del titolo sul cemento oranje. Il n.1 ATP ha deciso, però, di rinunciare per recuperare dalle fatiche in terra australiana e prepararsi al ritorno in campo, previsto per l’ATP500 di Doha (dal 17 febbraio), un torneo a cui è iscritto anche.“Comprendo la decisione didi non essere qui, so quanto sia difficile restare in salute dopo uno Slam in cui si arriva in fondo.