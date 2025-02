Ilrestodelcarlino.it - Carenza farmaci, qual è la situazione in Emilia Romagna

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Bologna, 3 febbraio 2025 – "Carenze die più in particolare di antibiotici? Dal Covid in avanti ci siano trovati davanti ciclicamente alladi alcuni. Un problema che quando ha riguardatospecifici, non così di largo consumo, riusciamo comunque a superare, ma quando questa riguarda gli antibiotici e come nell’ultimo anno, in particolare l’amoxicillina, il problema diventa un proprio allarme”. A farci il quadro dellanella nostra regione è il dottor Massimiliano Fracassi, membro del comitato esecutivo di Federfarma. L’associazione europea deisti, ci dice che negli ultimi due mesi sono stati 28 i Paesi europei, Italia compresa, che hanno segnalato gravi mancanze di medicinali. Incosa sta succedendo? "L’allarme ha riguardato anche noi in particolari categorie di, ma ora sta lentamente rientrando”.