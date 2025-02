Genovatoday.it - Cardiologia, esami gratuiti in Asl 4: come prenotare

Leggi su Genovatoday.it

Torna anche quest'anno in Asl 4 l'iniziativa "Cardiologie aperte" conall'ospedale di Lavagna.Appuntamento mercoledì 12 febbraop 2025 dalle 9 alle 14, con questo progetto promosso dalla Fondazione per il Tuo Cuore-Hcf Onlus per favorire la prevenzione delle malattie.