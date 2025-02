Lettera43.it - Carbonara day, perché si celebra il 6 aprile

La pasta allaè uno dei piatti simbolo della cucina italiana, conosciuto e amato in tutto il mondo. Perre questa icona gastronomica, dal 2017 ogni 6si tiene ilDay, una giornata dedicata alla ricetta tradizionale e alle sue numerose varianti. L’iniziativa, promossa dall’International Pasta Organization e da Aidepi (Associazione delle industrie del dolce e della pasta), nasce per onorare l’autenticità di questa preparazione e per difenderla dalle reinterpretazioni più discutibili.Il “Gate” e la nascita delDayCuoco impiatta una porzione di(Getty).L’idea delDay è legata a un episodio accaduto nel 2016, passato alla storia come ilGate. In quell’anno, il canale YouTube francese Demotivateur pubblicò proprio il 6un video tutorial che proponeva una versione molto lontana dalla ricetta originale: farfalle cotte direttamente in padella insieme a cipolla, pancetta e acqua, il tutto condito con crema, spezie, parmigiano, erba cipollina e un uovo crudo adagiato sopra.