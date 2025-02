Laverita.info - Cara Salis, il suo libro è «Il diario di Farla Frank»

Ilaria, scrivo questa cartolina per farle i complimenti per il suo nuovo incarico all’Europarlamento. Qualcuno ha anche fatto dell’ironia dicendo che nominare lei, nota occupatrice di case, alla commissione speciale per il problema della casa, è un po’ come nominare Lucignolo alla commissione per la scuola o Bombolo alla commissione per la salute alimentare.