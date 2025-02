Movieplayer.it - Captain America: Brave New World, Harrison Ford sul suo Hulk: "Spero che Mark Ruffalo non ci rimanga male"

Leggi su Movieplayer.it

La star diNew, parla del suo debutto comeRosso nell'MCU, succedendo anel ruolo legato al gigante verde., star diNew, ha recentemente discusso del suo nuovo ruolo nell'Universo Cinematografico Marvel, dove diventerà il terzo attore a interpretare un. Il primo, come sappiamo, è stato Bruce Banner/, interpretato da Edward Norton in L'incredibile(2008) e il secondo è stato. Anche se il personaggio di, Thaddeus "Thunderbolt" Ross, diventerà l'Rosso, non è tecnicamente il terzonell'MCU. I personaggi legati a, come She-, Skaar e Abominio, sono apparsi in precedenza. Tuttavia, sarà il secondo attore a interpretare un ruolo simile in un film.