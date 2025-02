Lanazione.it - Caporali e Gallorini (Pd): “Chiarezza sul controllo elettronico della corsia preferenziale dell’autostazione”

Arezzo, 3 febbr4aio 2025 – I consiglieri comunali del Partito Democratico, Donatoe Andrea, hanno predisposto un’interrogazione all’Assessore alla Mobilità, Alessandro Casi, in merito al sistema diistituita presso l’autostazione di via PieroFrancesca. "L’istituzione, avvenuta all’inizio di gennaio 2025, risponde all’esigenza di tutelare il servizio di trasporto pubblico su gomma, evitando che soste improprie intralcino la circolazione degli autobus, creando disagi per autisti e utenti", dichiarano i consiglieri. Tuttavia, restano alcuni punti critici su cui è necessario fare. Numerosi cittadini ci hanno segnalato problematiche legate all’attivazione del sistema di, e da inizio gennaio risultano già comminate centinaia di multe salate.