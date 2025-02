Quifinanza.it - Capodanno amaro in Cina: guerra in corso contro gli USA fra dazi e AI

Laha inaugurato l’anno del Serpente di Legno provando a incrinare il primato tecnologico della Silicon Valley attraverso il modello di intelligenza artificiale a basso costo messo a punto dalla piccola startup DeepSeek. Nonostante abbia ampiamente dimostrato di saper produrre tecnologie all’avanguardia, però, il sistema cinese è ancora alle prese con gravi problemi strutturali e crescenti tensioni sociali, proprio mentre si avviil momento decisivo della sfida commerciale con gli Stati Uniti. Trump ha appena annunciato l’avvio delle ostilità, mentre la settimana si apre con le festività del, che terranno chiuse anche le Borse per l’intera ottava.La crescita cinese legata alle vendite all’esteroSecondo quanto affermato dal presidente Xi Jinping nel suo disdi inizio anno, i dati positivi sul PIL (+5% nel 2024) sarebbero in linea con i target politici e l’economia cinese si troverebbe oggi in una fase espansiva.