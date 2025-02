Ilgiorno.it - Caos in metropolitana, borseggiatrici bloccano il treno e svuotano l’estintore sui viaggiatori

Milano, 3 febbraio 2025 – Momenti di follia ina Milano: quattro donne bosniache hanno hanno bloccato undellaazionando il freno di emergenza e hanno svuotato all'interno di un vagone della linea M2 verde un estintore contro gli altri. È successo ieri, domenica 2 febbraio, nella stazionedi Gioia. Le quattro sono state denunciate. L'allarme è scattato intorno alle 13. I passeggeri della metro hanno notato il gruppo di donne - tutte bosniache più facilmente le donne hanno provato a creare un diversivo interrompendo la corsa, azionando il freno d'emergenza del. Non solo, una di loro ha preso l'estintore collocato come da prassi in metro e lo ha scaricato sulla banchina e dentro un vagone della metro. A quel punto un altro passeggero sulla banchina ha spruzzato contro le donne la polvere contenuta in un altro estintore.