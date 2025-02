Quotidiano.net - Cantina. Bottega:: "Non c’è qualità senza solidi valori"

Leggi su Quotidiano.net

CON UN FATTURATO 2023 di oltre 91 milioni di euro (+ 6,5% sul 2022) ed un export che supera l’80% della produzione, lasi conferma una delle più dinamiche del settore.punta ad uno sviluppo equilibrato e progressivo, anche grazie a un incremento costante delladel Prosecco. Il trend di crescita è confermato nel 2024, che chiude con un fatturato che sfiora i 100 milioni di euro.raggiunge i mercati di 165 paesi in tutto il mondo ed ha una prein Canada, Usa, Germania, Svizzera, Benelux, Scandinavia. Non c’è luogo del lusso, dalle navi da crociera, ai grandi hotel internazionali, dove le bottiglie color oro dinon siano presenti. Gli oltre 30Prosecco Bar, dislocati soprattutto nei principali aeroporti in Europa e Medio Oriente, rappresentano la migliore espressione del made in Italy, dove i vini e i distillativengono abbinati a finger food e a piatti tipici della cucina italiana.