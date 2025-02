Sport.quotidiano.net - Cantelli e Davo premiata ditta. Il Mesola passa con autorità

3 trebbo 0: Calderoni, Telloli, Biolcati, Paganini (67’ Mantovani), Marcolini, Guariento, Crosara (55’ Cavallari E.), Neffati (62’ Minarelli), Allegrucci (87’ Gianella),(73’ Ferro). All. Cavallari O. TREBBO: Locchi, Coletti (28’ Venzi), Zanzani (62’ Puzzo), Corropoti D., Corropoti S., Rana (46’ Darraji), Fabbri, Piemonte (46’ Grande), Rubino, Saleh, Marchi (52’ Dovesi). All. Valvorta. Arbitro: Nadini (Modena). Ass. Vigile e Pisu (Cesena). Reti:3’ e 49’,52’ Note: ammoniti Rubino, Corropoti D. e S., l’allenatore Valtorta, Minarelli. Il, sul campo del Pontelangorino, mantiene la vetta della classifica, in solitario, dopo la bella vittoria contro il Trebbo, tallonato a soli due punti dal Valsetta Lagaro e a +4 sulla Comacchiese. Subito pericoloso, al 2’ con Guariento che dal limite dell’area calcia nel sette ed il portiere Locchi si salva con una super parata.