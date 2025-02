Dayitalianews.com - Cane fulminato da una scarica elettrica durante una passeggiata sulla neve

Unha perso la vita a un’altitudine di circa 1.800 metri sul Plan di Montecampione, nel comune di Artogne, in Val Camonica, provincia di Brescia. L’animale sarebbe stato colpito da unaletale mentre camminava, non lontano dal suo proprietario. La morte è avvenuta quasi istantaneamente, con pochi attimi di sofferenza. Il padrone, invece, ha avvertito solo un lieve contatto con l’elettricità, rimanendo illeso.morto folgorato da una scossaStando a una prima ricostruzione, ilavrebbe inavvertitamente messo le zampe su un cavo elettrico a bassa tensione, nascosto sotto lae quindi non visibile, ma già compromesso. Al contatto, l’animale sarebbe stato immediatamente colpito da unaletale. Il proprietario, resosi conto dell’accaduto, ha subito avvisato i vigili del fuoco per segnalare il pericolo.