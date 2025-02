Lanazione.it - Cancro e cellule dormienti, farmaco controlla il rischio di recidive. “Obiettivo: prevenire le metastasi”

Siena, 3 febbraio 2025 – Domani, 4 febbraio, la giornata mondiale del. Il tema scelto per l’edizione 2025 è "United by unique" ("Uniti dall'unicità"), a simboleggiare il fatto "che ogni esperienza con ilè unica e tutti uniti è possibile creare un mondo in cui guardare oltre la malattia e vedere la persona prima che il paziente". Importanti novità in ambito terapeutico vengono da una ricerca nella quale ha collaborato anche l’Università di Siena.chemio-resistenti Per quanto riguarda la ricerca all’interno dell'Istituto superiore di sanità (Iss), a cura di un gruppo del Dipartimento di Oncologia e Medicina Molecolare dell'Iss guidato da Ann Zeuner, due sono gli ambiti specifici su cui si sta concentrando: lecosiddettetumorali che spesso rimangono nel corpo e che sono responsabili delle, e quelle chemio-resistenti.