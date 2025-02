Secoloditalia.it - Cancellò video hot per salvare un calciatore del Toro: pm tifoso dovrà risarcire la vittima, Meloni e Nordio

Troppoper essere imparziale, distaccato: ilaccusato di “revenge porn” era un suo idolo, andava aiutato, nel nome della fede granata, nel nome del Grande Torino. L’incredibile vicenda riguarda un ex pm, Enzo Bucarelli, già sanzionato a livello disciplinare dal Csm per questa vicenda:l’ex fidanzata delDemba Seck. La donna era stata convinta da lui a ritirare la querela per revenge porn, poi era arrivata anche la “cancellazione” delle prove sui cellulari di amici e dello stesso, acquisiti agli atti, per impedire che restassero prove della diffusione di queicome “vendetta” nei confronti della sua ex fidanzata.Il pme il risarcimento per la distruzione delle proveL’ex pm di Torino, Enzo Bucarelli, è stato condannato a un anno e nove mesi e 10 giorni, con sospensione della pena, e l’interdizione dei pubblici uffici.