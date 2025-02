Ilgiornale.it - Cancellò video hard per salvare il calciatore: condannato l'ex pm tifoso del Torino

A Enzo Bucarelli, già trasferito dae assegnato ad altre funzioni, è stata inflitta una condanna per depistaggio a un anno, nove mesi e dieci giorni con rito abbreviato per l'azione a favore di Demba Seck, la cui posizione per "revenge porn" contro la sua ex fidanzata fu archiviata