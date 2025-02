Liberoquotidiano.it - Cancella video hard per salvare un calciatore del Torino, scandalo in magistratura: chi è il pm condannato

È statoa un anno nove mesi e 10 giorni, con la sospensione della pena, e all'interdizione dei pubblici uffici l'ex pm diEnzo Bucarelli. Era accusato di avereto dal cellulare di Demba Seck, exgranata oggi al Catanzaro, alcuniintimi che quest'ultimo aveva girato di nascosto con l'ex fidanzata, ignara di essere ripresa.che il giocatore aveva divulgato, poi, agli amici e che aveva portato ad aprire un fascicolo per 'revenge porn', poi chiuso con un'archiviazione per il giocatore del Toro. La condanna di Bucarelli è stata decisa oggi dal gup di Milano, Luigi Iannelli, che ha anche disposto la liquidazione dei danni per un importo di 10mila euro alla ragazza; 10mila euro anche per la Presidenza del Consiglio e 15mila euro per il Ministero della Giustizia.