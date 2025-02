Ilfogliettone.it - Canada, Cina, Ue e Messico: quattro strategie contro i dazi Usa

Le misure commerciali unilaterali adottate dall’amministrazione Trump, in particolare idel 25% sull’acciaio e del 10% sull’alluminio introdotti sotto la giustificazione di “sicurezza nazionale”, hanno innescato una crisi multilaterale senza precedenti, mettendo a nudo le fragilità del sistema di governance economica globale. Mentre Washington insiste nel difendere tali provvedimenti come strumenti per riequilibrare deficit commerciali e proteggere l’industria domestica, la comunità internazionale reagisce con una combinazione di azioni legali, ritorsioni mirate edifensive, rischiando di trasre l’economia mondiale in una spirale di frammentazione.: due approcci distinti all’appello all’OMCIl, il cui 75% delle esportazioni di acciaio e alluminio è diretto verso gli Stati Uniti, ha definito i“un attacco inaccettabile alla sovranità economica”.