Forlitoday.it - Campus, lavori per la cucina: il bar Volume si avvia a diventare una vera e propria mensa universitaria

Leggi su Forlitoday.it

Per il diritto allo studio e i servizi agli studenti sono in via di potenziamento i servizi di ristorazione presenti neluniversitario, nella struttura del bar. E' quanto è stato annunciato a margine dell'inaugurazione del nuovo studentato di Er.go in via Montaspro, nel complesso.