Liberoquotidiano.it - Campania, favoreggiamento all'immigrazione clandestina: 36 indagati

I carabinieri per la Tutela del Lavoro (insieme alla guardia di finanza, su delega della direzione distrettuale Antimafia di Salerno), nelle province di Salerno, Napoli e Caserta, stanno eseguendo gli arresti domiciliari nei confronti di 36 persone indagate per associazione a delinquere finalizzata aldell', corruzione, falso in atto pubblico e autoriciclaggio. Inoltre sono state sequestrate delle somme di denaro ritenute provento dell'attività illecita. Il provvedimento è collegato a un utilizzo fraudolento della normativa disciplinata dai Decreti Flussi ed Emersione, a partire dal 2020.