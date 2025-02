Ilrestodelcarlino.it - Camminata anti cemento. In cento protestano a Carpi: "Stop al consumo di suolo"

Più dipersone hanno partecipato ieri mattina allaurbana ‘Due passi nel– alla ricerca delrubato’, organizzata dal Comitato ‘per la giustizia sociale e climatica’ che con questa iniziativa si è presentato alla città con l’intento di porre l’attenzione sui cambiamenti climatici, le loro cause, "in primis ildiche apare inarrestabile – afferma il Comitato – e sugli effetti che già si fanno pesantemente sentire, soprattutto sulla parte più debole della cittadinanza. Laha toccato luoghi ‘iconici’ deldicittadino, frutto di precise scelte urbanistiche compiute dalla politica locale al governo da decenni". Prima tappa, l’Oltreferrovia, "dove un tempo la città ha sognato la realizzazione del Parco Lama, e in cui invece ora si erge quella cattedrale nel deserto che è diventata la sede distaccata dell’Università di Modena e Reggio Emilia, a fianco della quale sorgeranno numerosi nuovi alloggi in una colata disenza precedenti".