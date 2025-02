Puntomagazine.it - Cammello morto: il Circo Togni risponde alle accuse del Deputato Borrelli

. Il: “Siamo vittime degli effetti di questa morbosità mediatica. Vogliamo sapere anche noi come mai èil, per noi era membro della famiglia e non faceva spettacoli”In meritorecenti dichiarazioni delFrancesco Emilio, ilintende chiarire i fatti relativi alla vicenda del.“Vogliamo sapere anche noi delcome mai è, abbiamo perso un membro della nostra famiglia.” dichiara Vinicio, esponente dello storico. “Venerdì 31 gennaio, quattro ragazzi si sono presentati all’ ingresso delpretendendo di assistere allo spettacolo gratuitamente, non avendo ottenuto quello che pretendevano, gli stessi si recavano dalla parte superiore deldove hanno forzato la prima recinzione, avvicinandosi alla seconda recinzione, (appunto quella dei cammelli), aprendola e provocando la fuga dell’animale.