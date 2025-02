Juventusnews24.com - Cambiaso Manchester City si farà… in estate! Le cifre dell’affare e come verrà sostituito dalla Juve: il piano

La Gazzetta dello Sport non sembra avere alcun dubbio: l'affare Cambiaso Manchester City è soltanto stato congelato in vista della prossima sessione estiva del calciomercato. Il terzino a luglio lascerà i bianconeri e si trasferirà in Premier League per una cifra vicina ai 60 milioni di euro. Il mercato Juve ha già scelto il suo sostituto: si tratta di Hancko del Feyenoord, con cui è stato trovato un accordo in vista appunto dell'estate 2025.