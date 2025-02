Sport.quotidiano.net - Camaiore senza freni. Il vuoto alle spalle. Ai piedi di ’Chiaragol’

Montespertoli 12 MONTESPERTOLI: Biotti, Fiaschi (60’ Liberati), Corradi, Trapassi, Conti, Pecci, Rosi (69’ Cremonini), Anichini (81’ Marchi), Vangi, Maltomini, Biliotti (72’ Lotti). All.: Sarti.: Barsottini, Borgia, Belli, Amico, Zavatto, Velani, Anzillotti, Da Pozzo (86’ Kthella), Chiaramonti, Cornacchia (72’ Zambarda), Bacci (58’ Nardi). All.: Cristiani. Arbitro: Cazagu di Albenga. Reti: 43’ rig. Vangi; 56’ rig. e 69’ Chiaramonti. MONTESPERTOLI – Ilallunga in vetta e va in fuga a +12 sulle inseguitrici più vicine (che ora sono Castelnuovo e Sestese a 37 punti). I bluamaranto sul campo “trappola” di Montespertoli vanno sotto 1-0 ma ribaltano il punteggio, imponendosi 2-1 grazie alla doppietta di un Chiaramonti tornato devastante a livello realizzativo. Ilcon 49 punti a 9 giornate dalla fine ha in pugno questo campionato, sentendo sempre più il profumo della Serie D.