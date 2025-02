Juventusnews24.com - Calvo Juve, è un nuovo Consigliere FIGC: è ufficiale. Con lui altri due dirigenti di Serie A e non solo: i dettagli

di RedazionentusNews24, il dirigente bianconero è undellain quota LegaA: e non è il. Tutti iGiornata importante in, con la rielezione di Gabriele Gravina come presidente, in quanto anche unico candidato. Ma non.E'infatti l'elezione di Francesco, Chief Football Officer della, comefederale in quota LegaA. Insieme a lui sono stati eletti Stefano Campoccia dell'Udinese e il presidente dell'Inter Giuseppe Marotta, oltre al presidente Ezio Maria Simonelli. Un mandato valido per il quadriennio 2025-2028.