Inter-news.it - Calvarese, ma cosa?: «Thuram-Pavlovic? Niente VAR, un motivo!»

Leggi su Inter-news.it

Il fallo disuè netto, matergiversa e prova a spiegare il mancato intervento del VAR. La sua analisi di Milan-Inter.– Gianpaolo, su Tuttosport, analizza in questo il clamoroso rigore non dato: «Daniele Chiffi, dopo aver portato a casa bene Napoli-Juventus, esce “in doppietta”. In una gara molto difficile e in bilico fino all’ultimo, fischia poco e ammonisce ancora meno. Tanti gli episodi sotto la lente. Il più importante di certo è il contattosi invola in area di rigore, poi arrivae c’è un uno contro tra i due calciatori. Un corpo a corpo sostenuto ma lecito; entrando in area, il francese sembra avvantaggiarsi e andare a occupare la traiettoria di corsa del suo avversario con la gamba sinistra. Il difensore serbo continua nella sua traiettoria e c’è uno scontro basso e oggettivo con, che viene colpito all’altezza del polpaccio.