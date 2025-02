Terzotemponapoli.com - Calvarese a Stile TV: ”Non è stato un grande weekend a livello arbitrale”

Tv, nel corso della trasmissione “Salite Sulla Giostra” di Raffaele Auriemma, è intervenuto Gian Paolo, ex arbitro e moviolista per Prime Video. Queste le sue parole:: “Dopo qualche settimana andata bene questo appena passato non èun. Contatto Pisilli-Politano? Credo che per decretare un rigore ci voglia veramente tanto, quindi ritengo sia sostenibile la decisione di Fabbri di non fischiarlo. Pisilli si rende conto che è in ritardo e cerca di ritrarsi; non sono assolutamente d’accordo con l’ammonizione, perché Politano prende un colpetto sul ginocchio. Bisognava rimanere sulla decisione di lasciar correre in quanto contatto da campo. Tra moviolisti e addetti ai lavori ci siamo detti che il rigore è una “cosa grossa”, per dare un rigore deve esserci una situazione importante, non un contatto che in campo si può anche non fischiareAnjorin-Politano a Empoli? Sono quei contatti che non sono mai da VAR, perché se il contatto c’è allora il VAR non può intervenire.