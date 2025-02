Bergamonews.it - Calolziocorte, 34enne accoltellato in centro: aggressori in fuga

Leggi su Bergamonews.it

. Accoltellamento a, al confine con la provincia di Bergamo. Nel Comune lecchese un uomo di 34 anni è rimasto gravemente ferito al culmine di una lite.L’allarme intorno alle 16,30 di lunedì 3 febbraio: l’accoltellamento è avvenuto in via Marconi, non distante dalla stazione ferroviaria e a poche centinaia di metri dal municipio.Secondo una prima ricostruzione ilsarebbe rimasto ferito dopo un litigio: come riporta il Corriere Milano dei testimoni avrebbero visto due uomini in.Le sue condizioni sarebbero gravi, con traumi al volto e ad una gamba. Sul posto la centrale di Areu ha inviato un’ambulanza e un’automedica: l’uomo è stato trasportato in codice rosso all’ospedale di Lecco.Per chiarire i contorni del fatto di sangue indagano i carabinieri di