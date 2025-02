Oasport.it - Calendario sport invernali: gli orari delle gare dal 3 al 9 febbraio. Programma, tv, streaming

Tanta carne al fuoco nella settimana che va da lunedì 3 a domenica 9per le discipline olimpiche, con unmolto intenso che vedrà anche l’inizio dei Campionati Mondiali di sci alpino a Saalbach. Prevista anche un’altra rassegna iridata in Canada per quanto riguarda lo slittino, con tutte lepreviste dal 6 al 9sul budello di Whistler.Nei prossimi giorni proseguiranno inoltre i vari circuiti di Coppa del Mondo in altricome il salto con gli sci, la combinata nordica, lo snowboard, il freestyle, lo skeleton, il bob e lo short track. Da segnalare inoltre i Campionati Mondiali Juniores di sci di fondo (riservato anche agli Under 23) e speed skating, mentre il biathlon propone una tappa di IBU Cup in Val Ridanna in attesa dei Mondiali di Lenzerheide.