Calendario Mondiali sci alpino 2025: orari giorno per giorno, dove vederli in tv e streaming

La Coppa del Mondo 2024-di scisi è fermata per idi Saalbach, che scatteranno martedì 4 febbraio col parallelo a squadre miste: il Circo Bianco è già proiettato sulla rassegna iridata, che andrà in scena a Saalbach, in Austria.I 21 convocati dell’Italia sono: Marta Bassino, Federica Brignone, Giorgia Collomb, Elena Curtoni, Nicol Delago, Lara Della Mea, Sofia Goggia, Martina Peterlini, Laura Pirovano, Marta Rossetti, Guglielmo Bosca, Mattia Casse, Luca De Aliprandini, Filippo Della Vite, Giovanni Franzoni, Stefano Gross, Christof Innerhofer, Tobias Kastlunger, Dominik Paris, Florian Schieder ed Alex Vinatzer.Si gareggerà dal 4 al 16 febbraio: la prima settimana sarà dedicata a parallelo e discipline veloci, mentre la seconda parte prevede combinata e specialità tecniche, per un totale di undici giorni di gare ed altrettanti titoli da assegnare.