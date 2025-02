Calciomercato.it - Calciomercato, tutte le news e le trattative del 2 febbraio

Leggi su Calciomercato.it

Le ultime notizie didei venti club di Serie A e non solo. Ledi Inter, Juventus, Napoli, Milan e dile altre: gli aggiornamenti in tempo reale Meno di quarantotto ore e poi ilinvernale andrà in archivio. Non saranno però due giorni, o poco meno, senza scossoni perché sono diverse le big che devono ancora completare le loro rose.DIRETTAlee ledel 2LIVE (Ansa) –.itLo deve fare la Juventus che è chiamata ad acquistare un altro difensore: si avvicina Kelly con il quale è stata trovata un’intesa per il prestito con obbligo di riscatto. Poi toccherà alle cessioni con Fagioli vicino alla Fiorentina.Ma anche il Milan deve ancora muovere qualcosa: Gimenez ormai deve essere soltanto ufficializzato, poi si proverà l’assalto a Joao Felix, con un occhio alle uscite.