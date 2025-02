Sololaroma.it - Calciomercato Roma, rifiutata l’offerta per Celik. PSG su Marin

Volge al termine la sessione invernale di, con si concluderà ufficialmente alla mezzanotte di oggi. Dopo gli arrivi di Rensch e Gollini, gli ultimi sono stati giorni movimenti per la, che ha chiuso per Nelsson, sbarcato oggi nella Capitale, e starebbe facendo lo stesso anche per Salah-Eddine, per il quale sarebbero già state anche prenotate le visite mediche in attesa del via libera finale del Twente. Nelle ore che ci separano al gong finale sarà difficile prevedere ulteriori mosse, con i giallorossi che dovrebbero quindi restare questi.resta aNel mese di gennaio appena terminato sono state diverse le cessioni per quei giocatori che non sono stati ritenuti funzionali al progetto giallorosso. Sotto accusa è finito il mercato estivo, con ben tre neo acquisti che hanno salutato Trigoria.