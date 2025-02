Spazionapoli.it - Calciomercato Napoli, clamoroso colpo a sorpresa: può arrivare dalla Serie A

Leggi su Spazionapoli.it

– Ilpotrebbe tentare un affondonelle ultimissime ore a disposizione: ilarriverebbe da un top club diA Ildelpotrebbe riservare ancora sorprese a pochissime oresua conclusione. Gli azzurri, infatti, starebbero valutando unproveniente da un top club diA. Un rinforzo utile per la fascia sinistra, dopo l’addio di Kvaratskhelia e il mancato approdo di Alejandro Garnacho come primo sostituto individuato.Anche la pista Saint-Maximin si è notevolmente complicata nelle ultime ore. Aspetto che ha spinto la dirigenza partenopea a cercare piste alternative last minute. Quelle che portano a Boga e Amuzu non sono apparse mai estremamente convincenti ed ecco, quindi, che in questi minuti è spuntato un nuovo profilo che potrebbe vestire la maglia azzurra in questi mesi finali di campionato.