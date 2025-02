Sport.quotidiano.net - Calciomercato, muro Modena: Palumbo non si muove

, 3 febbraio 2025 – Ildelregge: Antonioresta gialloblù. L’ex Ternana, già all’attivo sette gol e nove assist nella stagione in corso, non andrà al Sassuolo. La capolista della Serie B oggi si è fatta sotto per le vie ufficiali, presentando un’offerta non ritenuta congrua dal, che per meno di quattro milioni il suo fantasista non lo lascia partire. È il primo fatto, messo nero su bianco, da quando le voci attorno al gioiello dei canarini sono diventate via via più insistenti. L’entourage del giocatore da giorni ‘flirtava’ con i neroverdi, ma, nel concreto, una vera trattativa non era mai partita. Di certosarà un nome ambito anche nel mercato estivo. Ma ad oggi si sta: il dieci è resta un giocatore del, al netto delle voci che continuano a circolare.