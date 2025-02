Metropolitanmagazine.it - Calciomercato Milan, offerti 25 milioni al Lecce per Krstovic

Ilsta cercando di mettere a segno l’ultimo colpo di questoinvernale. I rossoneri sono sempre più vicini a Joao Felix, che dovrebbe arrivare in prestito secco dal Chelsea. C’è, però, un retroscena legato a un altro acquisto che la dirigenzaista ha cercato di fare in queste ultime, frenetiche ore di mercato. Secondo quanto rivelato da Gianluca Di Marzio, ilavrebbe presentato un’offerta alper Nikola. Una proposta da 20più 5 di bonus per bloccare l’attaccante in vista di giugno. I salentini, però, dopo aver ceduto Patrick Dorgu al Manchester United, non avrebbero voluto privarsi anche del loro centravanti di riferimento, anche se il trasferimento si sarebbe concretizzato solo a partire dalla prossima stagione. Il club salentino ha infatti rinviato ogni discorso, non solo per non cedere altri pezzi pregiati (il trasferimento sarebbe stato comunque non immediato) quanto piuttosto per non prendere altri impegni in uscita.