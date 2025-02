Dailymilan.it - Calciomercato Milan, accordo totale con il Chelsea per Joao Felix. La cifra

Leggi su Dailymilan.it

con ilper l’arrivo in rossonero diche arriva in prestito oneroso fino a giugnoPrima Santiago Gimenez, ora. Ilha trovato l’con ilper l’arrivo ao dell’ex Atletico Madrid.L’esterno portoghese seguito da Jorge Mendes arriva a vestire la maglia rossonera con la formula del prestito oneroso con diritto di riscatto a fine staigone. Un’operazione da circa 10 milioni di euro complessivi tra prestito e salario del giocatore, coperto dalla società di via Aldo Rossi., continua la collaborazione con il. View this post on InstagramA post shared by Joa?o Fe?lix (@79)con ilper