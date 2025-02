Frosinonetoday.it - Calciomercato live, tutte le mosse del Frosinone

Leggi su Frosinonetoday.it

Iltermina oggi, 3 febbraio, alle ore 24. Ilha in ballo diversi movimenti. Vi aggiorneremocon le ultime notizie. I nomi più caldi in entrata sono quelli di Lucioni, che dovrebbe tornare dopo due anni, Kone e Bohinen. Ma non sono escluse altri nomi a sorpresa.