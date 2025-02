Calcionews24.com - Calciomercato Lazio, sirene estere per Tchaouna: ecco l’offerta ai biancocelesti

Leggi su Calcionews24.com

ester per Loum: il giovane Under 21 finito nel mirino di un club di Champions League,Loumpotrebbe lasciare lain questa sessione di. Come riportato da Gianluca Di Marzio, infatti, l’esterno francese è vicino al passaggio al PSV. #, il #PSV ha offerto un prestito con obbligo di .