Juventusnews24.com - Calciomercato Juventus, il Lipsia piomba sul gioiellino bianconero: può soffiarlo proprio a ridosso del gong! Novità

Leggi su Juventusnews24.com

di RedazioneNews24, ilsul: puòdel! Tutte lein casa bianconeraArrivano aggiornamenti molto importanti per quanto riguarda il. Se in entrata salvo clamorosi colpi di scena non ci saranno altri innesti, in uscita occhio alla posizione di Nicolò Fagioli.Il centrocampista è seguito con grande attenzione da Marsiglia e Fiorentina ma non solo. Su di lui c’è anche il, rimasto impressionato dalla sua bella partita in Champions League a ottobre e che potrebbe avanzare un’offerta nelle prossime ore.Leggi sunews24.com