Calciomercato Juve nome nuovo per l’estate! C’è già stato un incontro | tutte le cifre e i dettagli Ultime

di RedazionentusNews24per! Primoper l’obiettivo, spunta la clausola. Tutti gli aggiornamentiCome riportato da Sky Sport, anche lantus è piombata su Yeremay Hernandez: nella giornata di ieri, domenica 2 febbraio, c’èuntra il Deportivo la Coruña ed i bianconeri che lo vogliono per giugno. Il club spagnolo ha già blindato l’ala classe 2002 rinnovando il suo contratto fino al 2030 con una nuova clausola di 35 milioni. Ecco le parole dell’ad Massimo Benassi a Sky Sport.YEREMAY – «Ci sono state squadre importanti su di lui, anche da altri campionati europei. Adesso il giocatore è super concentrato sulla stagione e noi con lui. Vedremo in estate cosa succederà. Ma per ora non è in programma una trattativa o qualcosa di simile».