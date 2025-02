Juventusnews24.com - Calciomercato Juve LIVE: ufficiale l’arrivo di Kelly, fatta per Fagioli alla Fiorentina, novità importanti su Bertola. Tutti gli aggiornamenti nell’ultimo giorno di trattative

di RedazionentusNews24Segui con noi tutte lediin tempo reale: indiscrezioni, incontri e affari conclusiIlnon si ferma mai. La dirigenza bianconera è già al lavoro da settimane per individuare i profili giusti nel mercato invernale, con l’obiettivo di potenziare l’organico, valutazioni in prospettiva e un occhio al bilancio. Le operazioni di mercato vengono pianificate dal direttore dell’area Football Cristiano Giuntoli e il tecnico della prima squadra Thiago Motta. Di seguito tutte le ultimissimein tempo reale.Indice dei contenutiUltimissime: LUNEDÌ 3 FEBBRAIO 2025Ultimissime: DOMENICA 2 FEBBRAIO 2025Ultimissime: SABATO 1 FEBBRAIO 2025Ultimissime: VENERDI’ 31 GENNAIO 2025UltimissimeUltimissime: LUNEDÌ 3 FEBBRAIO 2025, tutto fatto per il passaggio d! Svelate formula e cifre dell’affare: le ultimissime, il ds dello Spezia esce allo scoperto: incontro con Giuntoli? Parole chiare sul futuro del difensore, sta arrivando quell’offerta dellaper: l’affare dipenderà da questo.