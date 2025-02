Juventusnews24.com - Calciomercato Juve: acquisti ok, ma qualcosa può muoversi in uscita. Cosa aspettarsi da queste ultime ore di mercato

di RedazionentusNews24ok con l’arrivo di Kelly, mapuòancora indaore diL’edizione odierna della Gazzetta dello Sport ha fatto il punto sul, svelandodobbiamo aspettarci da qui al gong finale di questa sera. Se va già messo in archivio il capitolopuòancora per quanto riguarda le uscite.Cambiaso al Manchester City è un’operazione che si farà, non ora in quanto non ci sono i margini ma in estate. Chi può ancora lasciare lantus è Fagioli, conteso inore da Marsiglia e Fiorentina.Leggi suntusnews24.com